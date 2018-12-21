Экономика

Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
REGNUM
05:38

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
REGNUM05:38

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Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам

REGNUM05:38

Utair сообщила о приостановке выплат по семилетним кредитам

Коммерсантъ04:57

Utair приостановила выплаты по кредиту на 18,9 миллиарда рублей

Snob.ru04:25

Авиакомпания UTair заморозила выплаты по кредитам

URA.Ru04:06

Utair сообщила о приостановке выплат по части кредитов

РБК03:56

Utair приостановила ряд выплат по кредитам в рамках реструктуризации долга

Rambler News Service03:54

UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам

ТАСС03:25
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