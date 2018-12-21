Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитамREGNUM05:38
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
REGNUM05:38
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Экономика
Совет федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей
Совет федерации одобрил законопроект о повышении ежемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.
Обновлено в 03:51
Финансы
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика
«Ростех» выкупит у группы ИСТ 9,3% в Объединенной вагонной компании
«Ростех» приобретет у группы ИСТ 9,33% акций крупнейшего вагоностроительного холдинга России — «Объединенной вагонной компании» (ОВК), сообщает госкорпорация.
Обновлено в 01:49
Экономика
Ozon запустит сервис P2B-кредитования
Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис P2B-кредитования (выдача займов юрлицу или ИП физлицом).
Обновлено в 02:24
Экономика
Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта
Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
В России утверждена новая профессия
В России появился новый вид профессиональной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:13
Финансы
Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря
Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Почти 80% российской молодежи занимается спортом
Не менее 79% российской молодежи активно вылечено в занятия спортом, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Экономика
Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes
Россия заняла 55-е место в рейтинге стран по условиям ведения бизнеса в 2018 году, опубликованном 20 декабря американским журналом Forbes.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Самых дешевых крабов обнаружили на Кавказе
Самый дорогой коньяк авторы обнаружили в Центральном и Дальневосточном федеральном округах: 3644,8 и 3665,8 рубля за бутылку объемом 0,7 литра соответственно.
Обновлено в 01:52
Экономика
Патрушев рассказал об увеличении урожая зерна в России к 2036 году
России по силам добиться увеличения урожаев зерна и выйти на сбор зерновых культур в 150 миллионов тонн к 2036 году, заявил в интервью РИА Новости глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Обновлено в 03:13
Экономика
Внуково планирует закрыть сделку с Qatar Airways в конце 2019 года
Совершение сделки по продаже доли аэропорта Внуково авиакомпании Qatar Airways ожидается в конце 2019 года.
Обновлено в 05:26