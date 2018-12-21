«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде»,— заявили в компании.

Utair сообщила о приостановке выплат по семилетним кредитам

Энергетика Энергетика Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.

Экономика Экономика Медведев подписал постановление об утвержденном капитале «ВЭБ.РФ» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утвержденном капитале "ВЭБ.РФ", позволяющее госкорпорации получить до 300 млрд рублей для финансирования проектов.

Экономика Экономика Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск.

Экономика Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей с нового года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.

Финансы Финансы Украина получила новый транш от МВФ Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

Финансы Финансы Центробанк озаботился ипотечным пузырем Банк России сопоставил опыт двух российских кредитных бумов, 2005-2007-х и 2011-2013 годов, и сформулировал на этой основе предпосылки к формированию ипотечного пузыря.

Экономика Экономика Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место.

Экономика Экономика «Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.

Экономика Экономика Ozon предложит покупателям давать деньги в долг его поставщикам В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).

Экономика Экономика Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.

Экономика Экономика В России утверждена новая профессия В России появился новый вид профессиональной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика Экономика Пшеница и лес активнее покидают Россию «Активно расширяется присутствие России на рынках продукции деревообработки, удобрений, кондитерских изделий, строительных материалов»,— говорится в сообщении центра.

Экономика Экономика «Вымпелком» и «МегаФон» предупредили абонентов о повышении цен В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал абонент оператора.