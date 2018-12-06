Авиакомпания Ютэйр представила новый тариф "Минимум". В нем стоимость билета начинается от 900 рублей на близлежащих направлениях, сообщает пресс-служба перевозчика. Вес ручной клади в тарифе не может превышать пять килограмм.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Транспорт Транспорт Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Транспорт Транспорт Реконструкция трассы «Скандинавия» завершится к 2024 году В четверг, 6 декабря, состоялось открытие реконструированного участка с 52-го по 65-й километр трассы «Скандинавия».

Транспорт Транспорт В аэропортах Москвы задержано более 20 рейсов В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержаны более 20 рейсов, десять вылетов отменены.

Транспорт Транспорт На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Транспорт Транспорт ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Транспорт Транспорт Двухэтажный поезд запустят 9 декабря между Москвой и Ижевском Двухэтажный поезд планируют запустить 9 декабря между Москвой и Ижевском, сообщает Newinform со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Транспорт Транспорт Более 260 единиц снегоуборочной техники работают на трассах «Автодор»

Транспорт Транспорт В России могут отменить нештрафуемое превышение скорости Как пишет газета «Известия» 6 декабря, сейчас не штрафуют за превышение в 20 км/ч, поэтому некоторые владельцы авто активно этим пользуются.

Транспорт Транспорт Медведев: в России появятся новые дорожные знаки и разметка

Транспорт Транспорт На перекрестке в Заволжском районе Твери заработал светофор На время ремонтных работ регулировку дорожного движения осуществляли сотрудники ДПС.

Транспорт Транспорт Софийскую улицу продолжит достраивать «Буер» Победителем аукциона на продолжение строительства Софийской улицы признано петербургское АО «Буер» с ценой 2 млрд 168 млн рублей.

Транспорт Транспорт МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём «Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт Аналог карты «Тройка» хотят ввести в Пскове Электронный проездной по аналогии с действующей в Москве «Тройкой» предлагают ввести в Пскове.