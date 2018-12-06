Транспорт
Ютэйр снизила цену билета и ограничила вес ручной клади
Ютэйр снизила цену билета и ограничила вес ручной кладиНовости Югры09:09
Авиакомпания Ютэйр представила новый тариф "Минимум". В нем стоимость билета начинается от 900 рублей на близлежащих направлениях, сообщает пресс-служба перевозчика. Вес ручной клади в тарифе не может превышать пять килограмм.
Новости Югры09:09
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Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Обновлено в 09:36
Транспорт
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Реконструкция трассы «Скандинавия» завершится к 2024 году
В четверг, 6 декабря, состоялось открытие реконструированного участка с 52-го по 65-й километр трассы «Скандинавия».
Обновлено в 09:28
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано более 20 рейсов
В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержаны более 20 рейсов, десять вылетов отменены.
Обновлено в 05:09
Транспорт
На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход
Обновлено в 09:29
Транспорт
ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ
Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Двухэтажный поезд запустят 9 декабря между Москвой и Ижевском
Двухэтажный поезд планируют запустить 9 декабря между Москвой и Ижевском, сообщает Newinform со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.
Обновлено в 09:54
Транспорт
Более 260 единиц снегоуборочной техники работают на трассах «Автодор»
Обновлено в 08:31
Транспорт
В России могут отменить нештрафуемое превышение скорости
Как пишет газета «Известия» 6 декабря, сейчас не штрафуют за превышение в 20 км/ч, поэтому некоторые владельцы авто активно этим пользуются.
Обновлено в 08:06
Транспорт
Медведев: в России появятся новые дорожные знаки и разметка
Обновлено в 10:00
Транспорт
На перекрестке в Заволжском районе Твери заработал светофор
На время ремонтных работ регулировку дорожного движения осуществляли сотрудники ДПС.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Софийскую улицу продолжит достраивать «Буер»
Победителем аукциона на продолжение строительства Софийской улицы признано петербургское АО «Буер» с ценой 2 млрд 168 млн рублей.
Обновлено в 09:13
Транспорт
МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём
«Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:31
Транспорт
Аналог карты «Тройка» хотят ввести в Пскове
Электронный проездной по аналогии с действующей в Москве «Тройкой» предлагают ввести в Пскове.
Обновлено в 06:34
Транспорт
Рассеянные москвичи забыли в метро насос, швейную машину и смеситель
Самыми необычными стали электронные весы, смеситель, швейная машинка и автонасос.
Обновлено в 07:08