Транспорт

Ютэйр снизила цену билета и ограничила вес ручной клади
Новости Югры
09:09

Авиакомпания Ютэйр представила новый тариф "Минимум". В нем стоимость билета начинается от 900 рублей на близлежащих направлениях, сообщает пресс-служба перевозчика. Вес ручной клади в тарифе не может превышать пять килограмм.
Новости Югры09:09

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«ЮТэйр» вдвое снизила минимальную стоимость авиабилета

URA.Ru08:52

Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

РБК04:57

«ЮТэйр» вводит новую тарифную сетку, снижает минимальную стоимость перелета до 900 рублей

Интерфакс03:40

Минимальная цена за перелет рейсом авиакомпании UТair составит 900 руб

Агентство Москва03:36

Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты

Ведомости06:00

Авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов

Ясно04:36

ЮТэйр вводит новую систему тарифов, минимальная цена билета составит 900 руб

РЖД-Партнер04:05
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Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Обновлено в 09:36
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Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Реконструкция трассы «Скандинавия» завершится к 2024 году

В четверг, 6 декабря, состоялось открытие реконструированного участка с 52-го по 65-й километр трассы «Скандинавия».
Обновлено в 09:28
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано более 20 рейсов

В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержаны более 20 рейсов, десять вылетов отменены.
Обновлено в 05:09
Транспорт

На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Обновлено в 09:29
Транспорт

ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ

Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Двухэтажный поезд запустят 9 декабря между Москвой и Ижевском

Двухэтажный поезд планируют запустить 9 декабря между Москвой и Ижевском, сообщает Newinform со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.
Обновлено в 09:54
Транспорт

Более 260 единиц снегоуборочной техники работают на трассах «Автодор»

Обновлено в 08:31
Транспорт

В России могут отменить нештрафуемое превышение скорости

Как пишет газета «Известия» 6 декабря, сейчас не штрафуют за превышение в 20 км/ч, поэтому некоторые владельцы авто активно этим пользуются.
Обновлено в 08:06
Транспорт

Медведев: в России появятся новые дорожные знаки и разметка

Обновлено в 10:00
Транспорт

На перекрестке в Заволжском районе Твери заработал светофор

На время ремонтных работ регулировку дорожного движения осуществляли сотрудники ДПС.
Обновлено в 09:50
Транспорт

Софийскую улицу продолжит достраивать «Буер»

Победителем аукциона на продолжение строительства Софийской улицы признано петербургское АО «Буер» с ценой 2 млрд 168 млн рублей.
Обновлено в 09:13
Транспорт

МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём

«Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:31
Транспорт

Аналог карты «Тройка» хотят ввести в Пскове

Электронный проездной по аналогии с действующей в Москве «Тройкой» предлагают ввести в Пскове.
Обновлено в 06:34
Транспорт

Рассеянные москвичи забыли в метро насос, швейную машину и смеситель

Самыми необычными стали электронные весы, смеситель, швейная машинка и автонасос.
Обновлено в 07:08
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