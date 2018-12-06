Транспорт

Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты
Ведомости
06:00

По 900 руб. компания планирует продавать несколько процентов билетов, но только на рейсах протяженностью до 1500 км, пояснил президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. На более протяженных маршрутах минимальная цена билета будет выше.
Ведомости06:00

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«ЮТэйр» вдвое снизила минимальную стоимость авиабилета

URA.Ru08:52

Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

РБК04:57

Utair вводит новую тарифную сетку, снижает минимальную стоимость перелета до 900 рублей

Интерфакс03:40

Минимальная цена за перелет рейсом авиакомпании UТair составит 900 руб

Агентство Москва03:36

Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты

Ведомости06:00

Авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов

Ясно04:36

ЮТэйр вводит новую систему тарифов, минимальная цена билета составит 900 руб

РЖД-Партнер04:05
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:15
Транспорт

РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале

Обновлено в 14:32
Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Обновлено в 13:44
Транспорт

Беглов предупредил Медведева о транспортном коллапсе в Петербурге

Врио губернатора рассчитывает на софинансирование дорожных проектов В Петербурге может возникнуть транспортный коллапс.
Обновлено в 09:36
Транспорт

ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ

Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Обновлено в 08:30
Транспорт

На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Обновлено в 09:29
Транспорт

Вестибюли метро «Отрадное» поочередно закроют 6 и 7 декабря

Из-за ремонта пассажирской зоны 6 и 7 декабря режим работы вестибюлей станции Московского метрополитена "Отрадное" будет изменен.
Обновлено в 14:43
Транспорт

Из-за снегопада в Москве задержали и отменили десятки авиарейсов

Обновлено в 04:17
Транспорт

Коммунальщики обрабатывают улицы Волгограда от гололеда

В первую очередь от гололеда очищаются главные городские магистрали и основные внутрирайонные улицы.
Обновлено в 14:08
Транспорт

Поезда на путях МЖД курсируют в штатном режиме

Снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.
Обновлено в 04:54
Транспорт

Дополнительные «Ласточки» в Псков запустят на новогодние праздники

За один летний и четыре осенних месяца поезда Ласточка перевезли из северной столицы в Псков 150 тысяч пассажиров.
Обновлено в 14:02
Транспорт

МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём

«Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:56
Транспорт

Больше половины транспортных маршрутов в Ростове не работают вечером

Обновлено в 15:06
Транспорт

Переезд на Тулака в Волгограде закроют для автомобилей до 27 декабря

На 6-м километре перегона Волгоград-2 – Ельшанка в Советском районе до 27 декабря будут вестись ремонтные работы, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на межрегионального ж/д перевозчика.
Обновлено в 13:18
Транспорт

Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Ефремов запустили с автостанции «Орехово»

Новые ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Ефремов (Тульская область) запустили с автостанции «Орехово» на юге столицы.
Обновлено в 12:34
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