По 900 руб. компания планирует продавать несколько процентов билетов, но только на рейсах протяженностью до 1500 км, пояснил президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. На более протяженных маршрутах минимальная цена билета будет выше.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Транспорт Транспорт РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Транспорт Транспорт Беглов предупредил Медведева о транспортном коллапсе в Петербурге Врио губернатора рассчитывает на софинансирование дорожных проектов В Петербурге может возникнуть транспортный коллапс.

Транспорт Транспорт ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Транспорт Транспорт На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Транспорт Транспорт Вестибюли метро «Отрадное» поочередно закроют 6 и 7 декабря Из-за ремонта пассажирской зоны 6 и 7 декабря режим работы вестибюлей станции Московского метрополитена "Отрадное" будет изменен.

Транспорт Транспорт Из-за снегопада в Москве задержали и отменили десятки авиарейсов

Транспорт Транспорт Коммунальщики обрабатывают улицы Волгограда от гололеда В первую очередь от гололеда очищаются главные городские магистрали и основные внутрирайонные улицы.

Транспорт Транспорт Поезда на путях МЖД курсируют в штатном режиме Снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.

Транспорт Транспорт Дополнительные «Ласточки» в Псков запустят на новогодние праздники За один летний и четыре осенних месяца поезда Ласточка перевезли из северной столицы в Псков 150 тысяч пассажиров.

Транспорт Транспорт МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём «Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт Больше половины транспортных маршрутов в Ростове не работают вечером

Транспорт Транспорт Переезд на Тулака в Волгограде закроют для автомобилей до 27 декабря На 6-м километре перегона Волгоград-2 – Ельшанка в Советском районе до 27 декабря будут вестись ремонтные работы, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на межрегионального ж/д перевозчика.