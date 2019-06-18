Экономика
Utair продаст 50% сервисной компании UTG для погашения долговNashGorod.ru 06:56
Компания Utair продаст 50% сервисной компании UTG для расчета с долгами. По данным главы авиаперевозчика, деньги будут выплачены банкам. Отмечается, что владение UTG не приоритет для крупной авиакомпании.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США
Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Футбол
Лэмпард согласовал контракт с «Челси»
Руководство лондонского "Челси" и Фрэнк Лэмпард подписали трехлетний контракт на пост главного тренера команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»
Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Авто
«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»
Обновлено в 11:10
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Политика
В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками
Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
Обновлено в 09:50
Экономика
Медведев обсудит с министрами достижение национальных целей в экономике и жилищном секторе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36