Экономика

Utair продаст 50% сервисной компании UTG для погашения долговNashGorod.ru 06:56

Компания Utair продаст 50% сервисной компании UTG для расчета с долгами. По данным главы авиаперевозчика, деньги будут выплачены банкам. Отмечается, что владение UTG не приоритет для крупной авиакомпании.
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Utair денег с неба не хватает

Коммерсантъ14:54

UTair в рамках реструктуризации погасит проценты по кредитам за счет продажи активов

Finam.Ru04:00

«Ютэйр» продает долю в своей «дочке», чтобы частично погасить долги

Znak.com05:40

Utair готовится к новому дефолту

Ведомости05:24

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

РБК05:17

Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG

ТАСС04:22

Авиакомпания Utair из-за долгов продает долю в дочерней компании

URA.Ru04:30
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено в 16:22
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика

Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Футбол

Лэмпард согласовал контракт с «Челси»

Руководство лондонского "Челси" и Фрэнк Лэмпард подписали трехлетний контракт на пост главного тренера команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Музыка

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Авто

«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»

Обновлено в 11:10
Общество

Жителям России позволили регистрировать излишки земли

Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Политика

Зеленский исключил дефолт на Украине

Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Политика

В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками

Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
Обновлено в 09:50
Экономика

Медведев обсудит с министрами достижение национальных целей в экономике и жилищном секторе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Общество

Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей

По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
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