Экономика
Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 летURA.Ru 01:59
Авиакомпания Utair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на близкий к перевозчику источник и двух собеседников в банках.
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Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.РБК01:00
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