Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 летURA.Ru 01:59

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.

с чего всё началось

Авиакомпания Utair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на близкий к перевозчику источник и двух собеседников в банках.

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