Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.

с чего всё началось

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