Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
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с чего всё началось

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 6 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Ведомостивчера в 17:55

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Судьба 30-миллиардного долга Utair решится через две недели

URA.Ru05:43

UTair просит банки списать 30 млрд рублей долгов

Говорит Москва07:24

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Ведомостивчера в 17:55

«Ведомости»: Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Коммерсантъ03:47

«Ведомости»: Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов из-за угрозы банкротства

Дождь04:19

СМИ: Utair попросила списать 30 млрд долга

Телеканал 360°00:40

Источник: банки-кредиторы должны определиться по долгу UTair через две недели

ТАСС05:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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