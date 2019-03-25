Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
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с чего всё началось
Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 6 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».Ведомостивчера в 17:55
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Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Обновлено в 11:19
Политика
Албания отменит визы для россиян
Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.
Обновлено в 09:51
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Футбол
Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»
Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено в 12:32
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Геннадия Онищенко поставили в пример
Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни
Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Политика
СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу
Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.
Обновлено в 13:22
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Авто
Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo
Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Дацик обвиняется в избиении собственных детей
Обновлено в 11:46
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38