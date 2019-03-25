Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
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Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 6 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».Ведомостивчера в 17:55
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Авто
В России насчитали почти 10 миллионов кроссоверов и внедорожников
Замыкает тройку лидеров среди марок по количеству кроссоверов и внедорожников в автопарке России еще один японский бренд — Nissan, на который приходится 9% объема рынка или 893 500 машин.
Обновлено в 04:28
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Космос
В корабле «Союз» найдена пыль от сверления отверстия
Обновлено в 07:23
Транспорт
У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты
На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Политика
В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны
В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика
«Северный поток-2» сохранит транзит через Украину
"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину", – развеял он все опасения.
Обновлено в 07:51
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Политика
Экс-сотрудник СБУ оценил участие Порошенко в выборах на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сможет победить на выборах, которые пройдут 31 марта, благодаря фальсификациям и помощи спецслужб.
Обновлено в 07:15
Футбол
Левников назначен на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн
Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 Италия – Лихтенштейн, информирует пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16
Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Обновлено в 07:25
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Музыка
Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»
Обновлено в 08:03
Здоровье
Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве
В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Общество
Шлеменко призвал Доренко извиниться за слова о жителях Омска
Обновлено в 07:51
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Экономика
Инвестпрограмма «МРСК Урала» вырастет до 13 млрд рублей в 2019 году
Инвестиционная программа "МРСК Урала" (входит в "Россети") в 2019 году вырастет до 13 млрд рублей с 8 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
Обновлено в 02:55