Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
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с чего всё началось
Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 6 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».Ведомостивчера в 17:55
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Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Футбол
Адвокат Мамаева допустил, что попросит вернуть дело в прокуратуру
Несмотря на официальное объявление МВД о передаче дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суд, адвокат игрока ФК «Краснодар» Игорь Бушманов пока не получил уведомление.
Обновлено в 06:24
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Космос
Представлена концепция космической миссии «Венера-Д»
В документе представлена концепция проекта, предусматривающая изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.
Обновлено 22 марта в 11:01
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Обновлено в 05:09
Экономика
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Экс-владелец торгового центра "Зимняя вишня", российский бизнесмен Вячеслав Вишневский задержан в Польше.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа
Обновлено в 05:01
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян одобряет голосование через Интернет
В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16
Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Общество
Арбитражный суд отклонил иск Росгвардии к поставщику продуктов питания
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов», поводом для подачи которого стала поставка некачественных продуктов питания для силового ведомства.
Обновлено в 05:59
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила
Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два сексуальных преступления в отношении малолетних девочек.
Обновлено в 05:15
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками
Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Тимашевске два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Как сообщили в пресс – службе ГУ МЧС по краю, информация о взрыве в жилом доме поступила на пульт дежурного экстренных служб 25 марта в 11.31.
Обновлено в 06:26