Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55

Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 6 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».

с чего всё началось

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