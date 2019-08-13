Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Финансы
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Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
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При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
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Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
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Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
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Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ передавала Кубе ранее.
Обновлено в 04:59
Политика
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Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
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Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Футбол
После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны
Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.
Обновлено в 03:32
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Роботы начнут приглашать сахалинцев на диспансеризацию с 14 августа
Роботизированная система по записи пациентов на бесплатное медицинского обследование заработает в Сахалинской области со среды, 14 августа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
Уникальный танк ядерного апокалипсиса нашли в России
Танк «Ладога», обнаруженный в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, прозвали машиной ядерного апокалипсиса.
Обновлено в 05:02
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24