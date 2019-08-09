Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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