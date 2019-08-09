Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Технологии СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.

Культура Юрий Дудь ответил на свой знаменитый вопрос о Путине Во время рок-фестиваля солистка группы "Мураками" Диляра Вагапова спросила у Дудя, что бы он сам сказал Путину при встрече.

Экономика Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.

Технологии Бывший глава id Software Тим Уиллитс стал творческим руководителем Saber Interactive В середине июля руководитель и бывший совладелец id Software Тим Уиллитс объявил, что покинет студию после двадцати четырёх лет работы в ней.

Общество Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю «ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Политика В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Технологии Индия заказала российское космическое оборудование Главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщает, что Индия рассчитывает заказать у России космическое оборудование в рамках подготовки к отправке на орбиту индийских космонавтов, пишут РИА Новости.

Экономика Куйвашев увез в Москву проект строительства метро в Екатеринбурге Куйвашев добавил, что новая ветка метро необходима с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, а также предстоящей Универсиады-2023.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Футбол Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

Космос Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.

Происшествия Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле Вчера девушка, которая находится на девятом месяце беременности, с ветерком прокатилась на водном мотоцикле, чем вызвала бурю негодования среди фолловеров, ведь подобный вид развлечений несет угрозу малышу.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.