Экономика

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»Коммерсантъ вчера в 17:56

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
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Минтранс советует Utair сбавить обороты — по продажам билетов

BFM.ru10 августа в 00:53

Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов «Трансаэро»

РИА Новости01:58

Utair упустила шанс на новые зарубежные рейсы

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Уралинформбюро01:20

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Ведомостивчера в 20:09

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Коммерсантъвчера в 17:56

Заголовки утра. 13 августа

Полит.ру02:00
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Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок

Обновлено в 01:48
Космос

«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
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Кино

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Общество

Видео мяукающего гепарда покорило пользователей Сети

Пользователь Shafeeq, опубликовавший запись в своем Twitter, пишет, что сам не может поверить в этот удивительный факт.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики

Обновлено в 00:02
Политика

Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Баскетбол

Алексей Швед не сыграет на Кубке мира

На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие

На Украине проведут экспертизу закупленного американского оборудования

Главная военная прокуратура Украины инициировала экспертизу американских систем раннего обнаружения AEROS, закупленных для Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 01:34
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Культура

ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»

Обновлено вчера в 06:12
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную колбасу

В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать качественную и натуральную колбасу, изготовленную по ГОСТ, и что означают добавки с буквой «Е». При покупке вареной колбасы первым делом необходимо проверить, как хранится продукт -температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов включительно.
Обновлено в 01:39
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
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