Экономика
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»Коммерсантъ вчера в 17:56
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок
Обновлено в 01:48
Космос
«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено вчера в 05:14
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Видео мяукающего гепарда покорило пользователей Сети
Пользователь Shafeeq, опубликовавший запись в своем Twitter, пишет, что сам не может поверить в этот удивительный факт.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Политика
Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД
Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
На Украине проведут экспертизу закупленного американского оборудования
Главная военная прокуратура Украины инициировала экспертизу американских систем раннего обнаружения AEROS, закупленных для Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 01:34
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Культура
ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
Обновлено вчера в 06:12
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную колбасу
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать качественную и натуральную колбасу, изготовленную по ГОСТ, и что означают добавки с буквой «Е». При покупке вареной колбасы первым делом необходимо проверить, как хранится продукт -температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов включительно.
Обновлено в 01:39
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06