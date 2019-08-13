Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».

с чего всё началось

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

Происшествия Осы помогли полиции задержать преступника в Германии Как пишет издание Die Presse Portal, инцидент произошел в городе Ольденбург (Нижняя Саксония), накануне утром два силовика пришли арестовать 32-летнего мужчину.

Политика Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Политика Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.

Общество Архитекторы предложили футуристичный проект храма Святой Екатерины Храм в проекте от студии ROCK имеет футуристичный вид и занимает относительно небольшую площадь.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Политика Депутат Рады Высоцкий призвал взрывать украинские телеканалы ракетами Депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Высоцкий, который не прошел в следующий парламент, заявил, что все, что украинские телеканалы, которые он считает пророссийскими, нужно взорвать противотанковой ракетой.

Общество Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.

Армия и оружие Сирийский опыт: в США оценили модернизацию смертоносного Су-34 Американские СМИ заинтересовались модернизацией российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, который западные аналитики и так уже называют "смертоносным".

Происшествия Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Общество Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Политика Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Футбол Диего Коста рискует пропустить старт сезона Нападающий "Атлетико" Диего Коста рискует пропустить старт испанского сезона.

Политика В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".

Технологии Яндекс.Такси тестирует удаленный медосмотр таксистов Систему дистанционного медосмотра таксистов разработала и внедряет в России служба онлайн-заказа Яндекс.Такси.

Экономика Власти Кузбасса предлагают запретить рекламу и выдачу микрозаймов Кемеровские власти предлагают запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.