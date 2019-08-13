Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:22, Вашингтон
Общество
В Госдуме поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из‑за технологического прогресса.
Обновлено в 08:12
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Сибирскую язву обнаружили в Белоруссии впервые за 20 лет
Последний раз сибирская язва была зафиксирована 20 лет назад в 1999 году. Уточняется, что труп заболевшей лошади сожгли.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны
Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Экономика
Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт
Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух подростков, напавших на прохожего с ножами и пистолетом.
Обновлено в 07:24
Экономика
Нацбанк Украины подал встречный иск к Коломойскому
Национальный банк Украины (НБУ) подал иск к бизнесмену Игорю Коломойскому, оспорившему национализацию Приватбанка, акционером которого он являлся, передает портал Finbalance со ссылкой на материалы дела.
Обновлено в 05:55
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C
Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.
Обновлено в 06:39
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Общество
В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Общество
Ученые воссоздали духи Клеопатры
Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.
Обновлено в 07:50