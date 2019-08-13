Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Коммерсантъвчера в 17:56

Подробнее о событии

«Ъ»: Utair просит перенести распределение ранее закрепленных за «Трансаэро» маршрутов

ТАСС03:17

Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

РБК06:44

Utair не успела поучаствовать в распределении международных маршрутов «Трансаэро»

Интерфакс04:02

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты «Трансаэро»

РИА Новости04:34

Минтранс назвал «разгильдяйством» опоздание Utair с подачей заявок на маршруты «Трансаэро»

Коммерсантъ04:26

Минтранс назвал разгильдяйским поведение Utair

URA.Ru06:05

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомостивчера в 20:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:22, Вашингтон
Общество

В Госдуме поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из‑за технологического прогресса.
Обновлено в 08:12
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Кремль осудил жестокость полиции на митингах

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В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
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Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
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Сибирскую язву обнаружили в Белоруссии впервые за 20 лет

Последний раз сибирская язва была зафиксирована 20 лет назад в 1999 году. Уточняется, что труп заболевшей лошади сожгли.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
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«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»

Обновлено в 06:54
Происшествия

Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны

Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Футбол

ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Челябинских детей везли из Крыма домой на полу в тесной маршрутке

Обновлено в 08:00
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика

Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Экономика

Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт

Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
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Вышел трейлер фильма «Меня зовут Долемайт» с Эдди Мёрфи в главной роли

Обновлено в 04:04
Происшествия

Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух подростков, напавших на прохожего с ножами и пистолетом.
Обновлено в 07:24
Экономика

Нацбанк Украины подал встречный иск к Коломойскому

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск к бизнесмену Игорю Коломойскому, оспорившему национализацию Приватбанка, акционером которого он являлся, передает портал Finbalance со ссылкой на материалы дела.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

Обновлено в 03:07
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Гаджеты

AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C

Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.
Обновлено в 06:39
Общество

Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд

Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
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Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Общество

В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС

Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Общество

Ученые воссоздали духи Клеопатры

Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.
Обновлено в 07:50
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