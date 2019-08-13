Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».

с чего всё началось

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

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