Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Коммерсантъвчера в 17:56

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Минтранс назвал разгильдяйским поведение Utair

URA.Ru06:05

Минтранс назвал «разгильдяйством» опоздание Utair с подачей заявок на маршруты «Трансаэро»

Коммерсантъ04:26

Utair не успела поучаствовать в распределении международных маршрутов «Трансаэро»

Интерфакс04:02

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты «Трансаэро»

РИА Новости04:34

Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

РБК06:44

«Ъ»: Utair просит перенести распределение ранее закрепленных за «Трансаэро» маршрутов

ТАСС03:17

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомостивчера в 20:09
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Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

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Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары

В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Происшествия

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Происшествия

На территории финской школы обнаружили медведя

Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Футбол

Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме

Обновлено в 09:09
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество

В Швеции применят крематорий для отопления школы

Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.
Обновлено в 09:11
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Общество

Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную

Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

Пентагон: трения между США и Турцией не сказались на операциях с базы Инджирлик

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным

В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Наука

Исследователи создали магнитные катушки для очистки океана от пластика

Обновлено в 09:31
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Экономика

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Космос

Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле

Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Гаджеты

IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось

Обновлено в 07:44
Политика

Молодёжь Сербии ожидает большего от России, нежели от ЕС

Фото: senica.ru Молодёжная организация Сербии установила, что молодежь страны всё больше разочаровывается в Евросоюзе, и тянется к России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:12
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Обновлено в 04:25
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России до 1,2 млн рублей

Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Обновлено в 02:33
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