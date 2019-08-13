Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Обновлено в 09:44
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На территории финской школы обнаружили медведя
Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
В Швеции применят крематорий для отопления школы
Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.
Обновлено в 09:11
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Пентагон: трения между США и Турцией не сказались на операциях с базы Инджирлик
Разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Космос
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Политика
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось
Обновлено в 07:44
Политика
Молодёжь Сербии ожидает большего от России, нежели от ЕС
Фото: senica.ru Молодёжная организация Сербии установила, что молодежь страны всё больше разочаровывается в Евросоюзе, и тянется к России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:12
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России до 1,2 млн рублей
Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Обновлено в 02:33