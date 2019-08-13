Общество

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Коммерсантъвчера в 17:56

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Минтранс назвал разгильдяйским поведение Utair

URA.Ru06:05

Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

РБК06:15

«Ъ»: Utair просит перенести распределение ранее закрепленных за «Трансаэро» маршрутов

ТАСС03:17

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты «Трансаэро»

РИА Новости04:34

Минтранс назвал «разгильдяйством» опоздание Utair с подачей заявок на маршруты «Трансаэро»

Коммерсантъ04:26

Utair не успела поучаствовать в распределении международных маршрутов «Трансаэро»

Интерфакс04:02

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомостивчера в 20:09
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Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
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Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
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Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Заседание суда по делу об изнасиловании в Уфе продолжится 15 августа

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Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Политика

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Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

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Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле

Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
Обновлено в 04:59
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36
Экономика

Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции

Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева

В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика

Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве

Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Кино

Тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон вышел в Сети

Американская медиакорпорация Apple представила тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон в главной роли.
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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
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Компания Xiaomi представила новую версию Mi 9

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Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
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Технологии

Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive

Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
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Общество

Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго.
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Происшествия

В Петербурге катер врезался в берег

Катер врезался в береговую линию в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Пострадали два человека, сообщили ТАСС городском ГУ МЧС.
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Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

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Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Космос

Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА

Очередное испытание парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 прошло неудачно.
Обновлено вчера в 14:12
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