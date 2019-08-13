Общество
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
Обновлено в 04:59
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм
В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36
Экономика
Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции
Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева
В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Кино
Тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон вышел в Сети
Американская медиакорпорация Apple представила тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон в главной роли.
Обновлено в 03:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новую версию Mi 9
Обновлено в 05:14
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:20
Технологии
Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive
Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
Обновлено в 06:14
Общество
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Петербурге катер врезался в берег
Катер врезался в береговую линию в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Пострадали два человека, сообщили ТАСС городском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:31
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Очередное испытание парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 прошло неудачно.
Обновлено вчера в 14:12