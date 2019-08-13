Общество
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:01, Вашингтон
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик
Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха
В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 11:03
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:37
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Обновлено вчера в 21:27
Кино
Появился трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым и Фредериком Бегбедером
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Общество
Названы 10 самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Минтруда России провел опрос, в ходе которого определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:35
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50