Общество
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»Ведомости вчера в 20:09
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
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В Крыму ожидается рекордная жара
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Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
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На Маршала Блюхера произошло массовое ДТП
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Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
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Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
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Кино
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13 августа 1899 года родился кинорежиссер и продюсер, мастер триллера Альфред Хичкок. Король ужасов снимался в своих фильмах из суеверия.
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Авто
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе
Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей.
Обновлено в 06:07
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На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей
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Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
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Обновлено в 07:51
Общество
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Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»
Обновлено в 10:59
Общество
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Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
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