Экономика
Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долговВедомости вчера в 17:55
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.
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Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В лесу в Ленобласти после лыжной тренировки пропала 11-летняя девочка
Представитель детского оздоровительного лагеря "Пионер" сообщила, что в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области в лесу после лыжной тренировки пропала 11-летняя воспитанница – Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 19:23
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Синоптики обещали Екатеринбургу хмурую погоду и дожди с мокрым снегом
Еще одним неприятным сюрпризом станут дожди с мокрым снегом. Из-за этого на дорогах стоит опасаться гололедицы.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде
Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Климатолог перечислил угрозы, с которыми может столкнуться юг России
Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов сообщил, что югу Украины, Молдавии и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда
Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:52
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Девушка упала с обрыва смотровой площадки в Корсакове
Накануне, 24 марта, около пяти часов вечера с обрыва смотровой площадки упала девушка.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено вчера в 22:57
Наука
С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга
Обновлено 21 марта в 17:19
Происшествия
Коммунальную аварию на коллекторе второй день устраняют в Ставрополе
«На канализационном коллекторе в Ставрополе на улице Доваторцев произошел забой, из-за чего сотрудники уже второй день прочищают его», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Космос
В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца
В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено 23 марта в 09:15
Общество
Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Музыка
Концерт в память о погибших в «Зимней вишне» пройдет в Кемерове
Обновлено вчера в 02:17