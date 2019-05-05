Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58
Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту. Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78
На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Шереметьево приземлился горящий самолёт
Пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Спорт
Глава WADA: критики восстановления РУСАДА преследуют политические цели
Критики решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) преследуют политические, а не спортивные цели, заявил глава WADA Крэйг Риди.
Обновлено в 01:11
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Происшествия
На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек
По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено 04 мая в 16:48
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Теннис
Касаткина сохранила 21-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»
Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии
Обновлено вчера в 21:13
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве
В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему ВСУ бросают своих во время бегства в Донбассе
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве
Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34