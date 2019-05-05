Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58

Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту. Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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Utair почти перестала выплачивать банковские долги

Евразия Daily02:44

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками, сообщили СМИ

РИА Новости02:00

«ЮТэйр» отказался от выплаты двух миллиардов процентов по кредитам

Правда УрФО00:53

СМИ: Utair не в состоянии заплатить проценты по долгам

URA.Ru01:20

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Ведомостивчера в 17:58

Полет нормальный? Отразится ли кризис Utair на Таджикистане

Sputnik Таджикистанвчера в 13:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия

Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78

На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Шереметьево приземлился горящий самолёт

Пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Спорт

Глава WADA: критики восстановления РУСАДА преследуют политические цели

Критики решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) преследуют политические, а не спортивные цели, заявил глава WADA Крэйг Риди.
Обновлено в 01:11
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Космос

Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА

Обновлено в 01:57
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Обновлено 04 мая в 16:48
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:16
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Теннис

Касаткина сохранила 21-е место в рейтинге WTA

Обновлено в 02:00
Гаджеты

Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Обновлено вчера в 21:13
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве

В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Эксперт объяснил, почему ВСУ бросают своих во время бегства в Донбассе

Обновлено вчера в 10:07
Кино

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве

Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
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