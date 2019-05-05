Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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СМИ: Utair не в состоянии заплатить проценты по долгам

URA.Ru01:20

Utair почти перестала выплачивать банковские долги

Евразия Daily02:44

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками, сообщили СМИ

РИА Новости02:00

СМИ: Utair почти перестала выплачивать долги банкам

Телеканал 360°03:00

СМИ: UTair практически перестала обслуживать долги по кредитам

Life.ru04:05

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Ведомостивчера в 17:58

Полет нормальный? Отразится ли кризис Utair на Таджикистане

Sputnik Таджикистанвчера в 13:54
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Происшествия

Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Общество

Губернатор Севастополя попал в больницу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Происшествия

СКР назвал основные версии катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 04:09
Происшествия

СМИ: На счету разбившегося в Шереметьево самолета ранее уже был один серьезный сбой

В работе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» (заводской номер 95135, регистрация RA-89098), потерпевшего накануне аварию при посадке в Шереметьево, ранее был зафиксирован один серьезный технический сбой, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:56
Происшествия

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100

По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Эксперт высказал сомнения касательно того, что причиной возгорания самолёта мог стать удар молнии.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево

СМИ опубликовали список погибших в сгоревшем самолете Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево. По уточненным данным, погибли 41 человек.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Обновлено в 01:16
Авто

Suzuki назвала лучших дилеров в России

Помимо оценки лучших дилеров, компания Suzuki ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания.
Обновлено в 04:01
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

Обновлено в 03:54
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Футбол

Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛ

Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова

Обновлено в 04:15
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
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