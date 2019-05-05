Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Происшествия СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.

Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».

Происшествия В России потребовали отказаться от SSJ-100 Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

Политика Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Политика Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.

Здоровье Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.

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Шоу-бизнес Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.

Происшествия Выплаты семьям погибших в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей Выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн руб. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.

Происшествия Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.

Политика Володин пригласил главу парламента Словакии на Парад Победы Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Национального совета Словакии Андрея Данко на Парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Происшествия СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.