Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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СМИ: Utair не в состоянии заплатить проценты по долгам

URA.Ru01:20

СМИ: Utair почти перестала выплачивать долги банкам

Телеканал 360°03:00

Utair почти перестала выплачивать банковские долги

Евразия Daily02:44

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками, сообщили СМИ

РИА Новости02:00

СМИ: UTair практически перестала обслуживать долги по кредитам

Life.ru04:05

«ЮТэйр» отказался от выплаты двух миллиардов процентов по кредитам

Правда УрФО00:53

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Ведомостивчера в 17:58
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Происшествия

В трагедии с самолетом SSJ-100 погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:31
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Общество

Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова

Обновлено в 04:15
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Кремль озвучил поручения Путина в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 04:42
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол

Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Обновлено в 05:38
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую

Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Выплаты семьям погибших в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн руб. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 13:00
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Якутске ребенок погиб на игровой площадке детсада

Обновлено в 03:29
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Володин пригласил главу парламента Словакии на Парад Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Национального совета Словакии Андрея Данко на Парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Обновлено в 03:31
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
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