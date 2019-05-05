Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58
Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту. Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
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Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
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Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
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В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
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Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
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Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
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Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
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При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
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Обновлено в 06:39
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
Обновлено в 06:39
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Футбол
Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
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В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»
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