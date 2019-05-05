Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банкамиВедомости вчера в 17:58

Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту. Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
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СМИ: UTair практически перестала обслуживать долги по кредитам

Life.ru04:05

Utair перестала обслуживать семилетние кредиты

ФедералПресс03:00

Utair почти перестала выплачивать банковские долги

Евразия Daily02:44

СМИ: Utair почти перестала выплачивать долги банкам

Телеканал 360°03:00

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками, сообщили СМИ

РИА Новости02:00

СМИ: Utair не в состоянии заплатить проценты по долгам

URA.Ru01:20

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Ведомостивчера в 17:58
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Происшествия

Количество жертв авиакатастрофы в Шереметьево возросло до 41 человека

Обновлено в 00:31
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Минтранс подтвердил гибель бортпроводника во время ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

Обновлено в 06:39
Общество

Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца

Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Футбол

Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
Обновлено в 01:29
Наука

Ученые выяснили, как распознать психопата в разговоре

Обновлено в 07:27
Происшествия

В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»

Обновлено в 01:13
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