Экономика

Utair планирует продать 50%-ную долю в UTGАК&М 09:52

Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль.
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Авиакомпания Utair из-за долгов продает долю в дочерней компании

URA.Ru04:30

«ЮТэйр» на этой неделе частично погасит проценты по 7-летним кредитам и займам

ПРАЙМ03:47

Utair готовится к новому дефолту

Ведомости05:24

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

РБК05:17

Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG

ТАСС04:22

UTair в рамках реструктуризации погасит проценты по кредитам за счет продажи активов

Finam.Ru04:00

«Ютэйр» продает долю в своей «дочке», чтобы частично погасить долги

Znak.com05:40
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста

Как сообщает «Экспресс-газета», мужа Анастасии зовут Александр Сакович, он юрист, притом довольно обеспеченный.
Обновлено в 08:36
Авто

Европейский авторынок в мае прекратил падение

В мае продажи на европейском рынке достигли прошлогоднего результата и составили 1 433 708 новых автомобилей.
Обновлено в 04:11
Космос

На Марсе зафиксировали появление кратера

Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Футбол

Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа

"Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:45
Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Футбол

Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Музыка

«Ленинград» выступит на юбилейном «Нашествии»

В Тверской области в Большом Завидове с 19 по 21 июля состоится рок-фестиваль «Нашествие». На фестивале выступит группа «Ленинград».
Обновлено в 10:07
Общество

Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

Обновлено в 10:17
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Обновлено в 10:11
Общество

В Италии умерла старейшая жительница Европы

Обновлено в 10:38
Футбол

Глушаков и Комбаров могут перейти в «Сочи»

Обновлено в 09:56
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Политика

В Германии заявили о неопределенности политики по Украине

Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто

Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения во время чемпионского парада НБА в Торонто, который начался в девять утра по местному времени в этом крупном канадском городе.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными

По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.
Обновлено в 06:06
Политика

Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 09:52
Политика

В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Авто

В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana

Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Обновлено в 09:51
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
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