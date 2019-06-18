Экономика
Utair планирует продать 50%-ную долю в UTGАК&М 09:52
Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста
Как сообщает «Экспресс-газета», мужа Анастасии зовут Александр Сакович, он юрист, притом довольно обеспеченный.
Обновлено в 08:36
Авто
Европейский авторынок в мае прекратил падение
В мае продажи на европейском рынке достигли прошлогоднего результата и составили 1 433 708 новых автомобилей.
Обновлено в 04:11
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа
"Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:45
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Музыка
«Ленинград» выступит на юбилейном «Нашествии»
В Тверской области в Большом Завидове с 19 по 21 июля состоится рок-фестиваль «Нашествие». На фестивале выступит группа «Ленинград».
Обновлено в 10:07
Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
Футбол
Глушаков и Комбаров могут перейти в «Сочи»
Обновлено в 09:56
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Политика
В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения во время чемпионского парада НБА в Торонто, который начался в девять утра по местному времени в этом крупном канадском городе.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными
По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 09:52
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Авто
В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana
Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51