Utair планирует продать 50%-ную долю в UTGАК&М 09:52

Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль.

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста Как сообщает «Экспресс-газета», мужа Анастасии зовут Александр Сакович, он юрист, притом довольно обеспеченный.

Авто Европейский авторынок в мае прекратил падение В мае продажи на европейском рынке достигли прошлогоднего результата и составили 1 433 708 новых автомобилей.

Космос На Марсе зафиксировали появление кратера Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.

Футбол Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.

Общество Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик» Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа "Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Футбол У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.

Музыка «Ленинград» выступит на юбилейном «Нашествии» В Тверской области в Большом Завидове с 19 по 21 июля состоится рок-фестиваль «Нашествие». На фестивале выступит группа «Ленинград».

Общество Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.

Экономика Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Политика Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Футбол Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.

Политика В Германии заявили о неопределенности политики по Украине Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.

Происшествия Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения во время чемпионского парада НБА в Торонто, который начался в девять утра по местному времени в этом крупном канадском городе.

Политика Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.

Политика Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политика В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Авто В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.

Происшествия Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.