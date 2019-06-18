Экономика

Utair планирует продать 50%-ную долю в UTGАК&М 09:52

Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Авиакомпания Utair из-за долгов продает долю в дочерней компании

URA.Ru04:30

«Ютэйр» продает долю в своей «дочке», чтобы частично погасить долги

Znak.com05:40

UTair в рамках реструктуризации погасит проценты по кредитам за счет продажи активов

Finam.Ru04:00

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

РБК05:17

Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG

ТАСС04:22

Utair готовится к новому дефолту

Ведомости05:24

«ЮТэйр» на этой неделе частично погасит проценты по 7-летним кредитам и займам

ПРАЙМ03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика

Трамп решил назначить нового главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Общество

В Лужниках открыли новый Дворец гимнастики

Новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся в Олимпийском комплексе Лужники, сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад

Обновлено в 03:45
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Гаджеты

В Сети появились характеристики iPhone 2020 года

Обновлено в 05:39
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика

Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы

Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

Виталий Денисов сменит «Локомотив» на «Рубин»

Обновлено в 13:19
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Общество

Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Обновлено в 10:49
Авто

Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на особую версию Toyota Supra, получившую название A90 Edition и представленную в России в количестве трех экземпляров из 90 существующих мире.
Обновлено в 05:01
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Гаджеты

IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное