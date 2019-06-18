Экономика
Utair планирует продать 50%-ную долю в UTGАК&М 09:52
Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль.
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Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Общество
В Лужниках открыли новый Дворец гимнастики
Новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся в Олимпийском комплексе Лужники, сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад
Обновлено в 03:45
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Гаджеты
В Сети появились характеристики iPhone 2020 года
Обновлено в 05:39
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика
Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы
Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Виталий Денисов сменит «Локомотив» на «Рубин»
Обновлено в 13:19
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Общество
Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Авто
Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на особую версию Toyota Supra, получившую название A90 Edition и представленную в России в количестве трех экземпляров из 90 существующих мире.
Обновлено в 05:01
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской
При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
Обновлено в 04:23