Экономика

Utair опровергла информацию о прекращении полетов из-за долговТК Звезда вчера в 04:25

Как следует из комментария президента компании, Utair никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Президент авиакомпании Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении деятельности перевозчика. Он отметил, что компания получает стабильную прибыль.
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Сегодня появилась информация об угрозе остановки работы авиакомпании «ЮТэйр» из-за долгов

Эхо Москвывчера в 11:26

Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русскомвчера в 06:34

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАССвчера в 03:26

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новостивчера в 03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъвчера в 03:37

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБКвчера в 03:54

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ruвчера в 03:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено 29 апреля в 08:07
Здоровье

Как защититься от клещей, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор в период майских праздников с 1 по 15 мая запустил горячую линию и рассказал, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:11
Общество

В Екатеринбурге тысячи человек вышли на первомайское шествие

В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

Обновлено в 02:04
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами

Обновлено в 02:58
Хоккей

«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина

Обновлено в 01:57
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий украинский лидер Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский договорились о встрече в ближайшее время.
Обновлено вчера в 14:58
Культура

Режиссер Павел Чухрай назвал ерундой сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 02:24
Авто

Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

Обновлено вчера в 22:06
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика

Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России

Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Здоровье

Тренер похудел на 40 килограммов, чтобы быстрее ездить на велосипеде

Обновлено вчера в 03:35
Транспорт

1 мая движение в центре Москвы будет ограничено

Обновлено вчера в 17:18
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