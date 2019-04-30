Экономика
Utair опровергла информацию о прекращении полетов из-за долговТК Звезда вчера в 04:25
Как следует из комментария президента компании, Utair никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Президент авиакомпании Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении деятельности перевозчика. Он отметил, что компания получает стабильную прибыль.
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Сегодня появилась информация об угрозе остановки работы авиакомпании «ЮТэйр» из-за долгов
Эхо Москвывчера в 11:26
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Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
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Роспотребнадзор в период майских праздников с 1 по 15 мая запустил горячую линию и рассказал, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом, передает РИА "Новости".
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В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
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Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
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«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
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Стал известен курс рубля к летним отпускам
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Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
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Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России
Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
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Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
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Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
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