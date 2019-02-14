Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидовРБК вчера в 15:34
Об инциденте ранее сообщил телеканал «Россия-1». Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.
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с чего всё началось
Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.РБКвчера в 15:34
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Матери-одиночке с двумя детьми-инвалидами пришлось выкупать 13 мест в самолете
Kurgan.ruвчера в 06:12
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Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
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