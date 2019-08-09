Экономика
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»Коммерсантъ вчера в 17:56
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
В Киеве после допроса Порошенко забросали яйцами
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Представлен Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года
Компания Ford показала свой новый Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, предназначенный для участия в гонках.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым
Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Площадь лесных пожаров продолжает расти в Сибири
В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 85 пожаров общей площадью 1,11 млн га.
Обновлено 11 августа в 23:46
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
«Монако» сделал предложение «Интеру» по трансферу Икарди
По информации источника, монегаски связались с миланским клубом и сделали предложение по трансферу аргентинского игрока.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Дочь насмерть задавила отца-рыбака на дамбе Петербурга
Обновлено вчера в 22:44
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
Обновлено вчера в 08:37
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Религия
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54