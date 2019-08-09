Экономика
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»Коммерсантъ вчера в 17:56
К компании поданы иски о банкротстве. Группа «Аэрофлот» с осени 2015 года получила право обслуживать маршруты «Трансаэро», у которой к тому времени Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта. При этом «Аэрофлот» взял на себя вывоз пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
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Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
Обновлено в 01:08
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета
Государство сможет предоставлять субсидии из бюджета инвесторам в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на долгосрочной основе, то есть более чем на один бюджетный год.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье
Ученые объяснили, при каких условиях полезные мутации у людей сохранятся
Ученые могли проследить репродуктивный успех каждого человека, оценивая его по четырем критериям: достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.
Обновлено в 01:00
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА.
Обновлено вчера в 17:35