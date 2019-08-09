Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».

с чего всё началось

К компании поданы иски о банкротстве. Группа «Аэрофлот» с осени 2015 года получила право обслуживать маршруты «Трансаэро», у которой к тому времени Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта. При этом «Аэрофлот» взял на себя вывоз пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам.

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

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