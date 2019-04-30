Экономика
Utair может прекратить работу из-за долговГазета.Ru 02:02
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на примечания к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика в аудиторском заключении Ernst and Young.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Россия покажет фрегат «Адмирал Эссен» на выставке IDEF-2019 в Стамбуле
Российское Минобороны покажет на начавшейся в Стамбуле выставке оборонной промышленности IDEF-2019 фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", как образец отечественного кораблестроения.
Обновлено в 03:48
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Общество
Медведев поручил обсудить приватизацию врачами служебного жилья
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минэкономразвития рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 03:42
Политика
Володин рассказал о самом важном законе, принятом Госдумой в апреле
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал, что считает самым важным итогом работы российского парламента в апреле принятые поправки в закон о госзакупках.
Обновлено в 04:01
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Энергетика
Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 мая
Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Здоровье
Московские врачи спасли девушку с помощью «ловушки для тромбов»
Врачи Городской клинической больницы № 15 в Москве прооперировали 18-летнюю беременную девушку с помощью так называемой «ловушки для тромбов».
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
«Бавария» сыграет с «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup
30 июля мюнхенцы сразятся в полуфинале с "Фенербахче". В другом матче силами померятся "Реал" и "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 04:17
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв
Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54