Utair заявила об угрозе остановки работыРБК вчера в 21:06

В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst & Young, выражается сомнение, что авиакомпания из-за целого ряда факторов способна непрерывно продолжать свою деятельность.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».

Общество Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.

Авто Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.

Финансы Сбербанк продлил до июля действие сниженных ставок по потребкредитам Сбербанк продлил снижение минимальных ставок по потребкредитам без обеспечения до 1 июля.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлиной В АКИТ напомнили, что иностранные фирмы не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать свой товар, то есть имеют более привилегированное положение по сравнению с российскими.

Наука Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Технологии Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса» Эксперты ESET утверждают, что через баннерную рекламу хакеры распространяли программу для кражи криптовалюты — банковский троян, способный перехватывать доступ к микрофону и введенный с клавиатуры текст, а также программу-вымогатель, шифровавшую файлы и требовавшую за восстановление доступа к ним выкуп.

Шоу-бизнес Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.

Политика Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Футбол РПЛ заставит футболистов общаться с прессой Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".

Политика Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске Господин Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза минувшие переговоры с Ким Чен Ыном По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин проинформировал коллег о прошедшей встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о других многочисленных диалогах с иностранными лидерами во время визита президента в Китай.

Авто Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Происшествия Административное здание загорелось в центре Москвы Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.

Наука Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Футбол Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Хоккей Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая «По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.