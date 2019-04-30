Экономика
Utair заявила об угрозе остановки работыРБК вчера в 21:06
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst & Young, выражается сомнение, что авиакомпания из-за целого ряда факторов способна непрерывно продолжать свою деятельность.
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Политика
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Финансы
Сбербанк продлил до июля действие сниженных ставок по потребкредитам
Сбербанк продлил снижение минимальных ставок по потребкредитам без обеспечения до 1 июля.
Обновлено в 07:51
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлиной
В АКИТ напомнили, что иностранные фирмы не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать свой товар, то есть имеют более привилегированное положение по сравнению с российскими.
Обновлено в 01:56
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Технологии
Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса»
Эксперты ESET утверждают, что через баннерную рекламу хакеры распространяли программу для кражи криптовалюты — банковский троян, способный перехватывать доступ к микрофону и введенный с клавиатуры текст, а также программу-вымогатель, шифровавшую файлы и требовавшую за восстановление доступа к ним выкуп.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Футбол
РПЛ заставит футболистов общаться с прессой
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Политика
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске
Господин Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза минувшие переговоры с Ким Чен Ыном
По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин проинформировал коллег о прошедшей встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о других многочисленных диалогах с иностранными лидерами во время визита президента в Китай.
Обновлено в 08:51
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Tele2 ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Оператор Tele2 приостановил выдачу виртуальных сим-карт eSim из-за «ажиотажного спроса» на них.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено в 03:30
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая
«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Общество
В Чечне стартовал массовый конный поход во главе с Кадыровым
Ожидается, что участие в нем примут больше 1300 всадников со всего Кавказа Больше 1300 всадников из Чечни и ближайших регионов отправятся во вторник в поход по склонам Терского хребта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 06:13