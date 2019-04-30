Экономика

Utair заявила об угрозе остановки работыРБК вчера в 21:06

В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst & Young, выражается сомнение, что авиакомпания из-за целого ряда факторов способна непрерывно продолжать свою деятельность.
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Аудитор авиакомпании Utair заявил о риске остановки полетов из-за долгов

Ведомости02:05

Utair допустила приостановку полетов из-за долгов

Коммерсантъ01:50

«ЮТэйр» заявила о риске прекращения полётов

RT на русском01:29

Авиакомпания Utair допустила риск прекращения полетов

Интерфакс01:06

Utair рискует прекратить работу из-за долгов, считают аудиторы

РИА Новости00:31

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Lenta.ruвчера в 22:58

Utair заявила об угрозе остановки работы

РБКвчера в 21:06
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Политика

Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России

Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Финансы

Сбербанк продлил до июля действие сниженных ставок по потребкредитам

Сбербанк продлил снижение минимальных ставок по потребкредитам без обеспечения до 1 июля.
Обновлено в 07:51
Экономика

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлиной

В АКИТ напомнили, что иностранные фирмы не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать свой товар, то есть имеют более привилегированное положение по сравнению с российскими.
Обновлено в 01:56
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Технологии

Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса»

Эксперты ESET утверждают, что через баннерную рекламу хакеры распространяли программу для кражи криптовалюты — банковский троян, способный перехватывать доступ к микрофону и введенный с клавиатуры текст, а также программу-вымогатель, шифровавшую файлы и требовавшую за восстановление доступа к ним выкуп.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Сжегший двухлетнего внука в печи омич объяснил свой поступок

Обновлено в 09:48
Футбол

РПЛ заставит футболистов общаться с прессой

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Политика

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске

Господин Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза минувшие переговоры с Ким Чен Ыном

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин проинформировал коллег о прошедшей встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о других многочисленных диалогах с иностранными лидерами во время визита президента в Китай.
Обновлено в 08:51
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Гаджеты

Tele2 ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Оператор Tele2 приостановил выдачу виртуальных сим-карт eSim из-за «ажиотажного спроса» на них.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие

Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения

Обновлено в 08:44
Футбол

Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая

Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Кино

Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено в 03:30
Политика

МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР

Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Хоккей

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Общество

В Чечне стартовал массовый конный поход во главе с Кадыровым

Ожидается, что участие в нем примут больше 1300 всадников со всего Кавказа Больше 1300 всадников из Чечни и ближайших регионов отправятся во вторник в поход по склонам Терского хребта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 06:13
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