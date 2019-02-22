Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкамRT на русском 13:34

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об аннулировании результатов россиянина Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
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Йоханнес Клебо
Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову.
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Сергей Александрович Устюгов
Российский лыжник
Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
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