Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мираГазета.Ru 12:40

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт". Результат российского спортсмена (9-е место) аннулирован.
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Елена Вяльбе
Желтая карточка заслуженная. Так себя вести нельзя. Мы подали протест, но на положительное решение не рассчитываем. С таким лично никогда не сталкивалась.
— Елена Вяльбе, лыжницаТелеканал 360° 11:05

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Сергей Александрович Устюгов
Российский лыжник
Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
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