Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. В соревнованиях свободным стилем спортсмен всего на 0,4 секунды уступил победителю норвежцу Йоханнесу Клебо (35:07,5 сек).

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

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