Спорт

Устюгов чуть не подрался с Клебо после полуфинального спринтаВести.Ru 09:57

На чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде, завершились полуфиналы у мужчин в спринте. Россиянин Сергей Устюгов не смог выйти в решающий забег. В этом ему помешал норвежец Йоханнес Клебо, затормозивший россиянина на дистанции.
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Вяльбе — о поступке Устюгова в полуфинале ЧМ в Зеефельде: так вести себя нельзя

Чемпионат11:36

Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на поведение Клэбо в спринте свободным стилем

Sports.ru11:22

В ФЛГР раскритиковали Устюгова после инцидента с Клэбо

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Протест сборной России на поведение Клебо отклонен

РИА Новости11:18

Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил лыжника Клебо

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Устюгов толкнул и дал по щеке Клэбо после финиша спринта на ЧМ. Что за жесть произошла?

Sport24.ru11:15

Устюгов взял пример с Хабиба. Россиянин чуть не побил Клебо после финиша

Спорт-Экспресс11:20

Охамевший норвежец выбил Устюгова из финала в спринте на ЧМ

Вести.UZ10:18
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Экономика

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

Ранее, 20 февраля в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на сложившуюся в 2019 году несправедливость при установлении доплат к пенсиям и призвал ее устранить.
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Кино

Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.
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Общество

Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
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Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Спорт

Малышко и Павлова завоевали золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону

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Армия и оружие

В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной

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Обновлено в 11:31
Происшествия

В Сирии при взрыве погибли пятнадцать человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщило агентство Hawarnews.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Движение в центре Москвы восстановлено после падения автокрана

Движение транспорта по Страстному бульвару в Москве восстановлено после падения автокрана в районе станции метро «Чеховская».
Обновлено в 10:31
Наука

Открыты гены алкоголизма и курения

Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме открыли 500 генов, связанных с развитием пристрастия к алкоголю и курению.
Обновлено в 11:17
Политика

Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей

Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Политика

Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:54
Футбол

Дзагоев перенёс операцию на крестообразной связке колена

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев перенёс операцию на передней крестообразной связке коленного сустава правой ноги.
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Экономика

Reuters сообщил о планах Сбербанка купить Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2019 году, сообщает 21 февраля официальный сайт правовой информации.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Петр Верзилов: убийцы журналистов в ЦАР могли специально прилететь из Донбасса и затем улететь

Убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и покинуть ее после преступления.
Обновлено в 09:59
Происшествия

ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
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Обновлено в 10:27
Политика

Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»

Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Из Эрмитажа эвакуируют посетителей

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В НАТО увидели в послании Путина угрозы альянсу

Ройские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы, - отреагировал на послание Путина Федеральному собранию представитель НАТО.
Обновлено вчера в 12:44
Спорт

Туктамышева и Медведева начнут борьбу в финале Кубка России

В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

На сайте Госдумы появится раздел с «позорными» заявлениями депутатов

На официальном сайте Государственной думы РФ в скором времени появится раздел, в котором будут публиковаться «позорные» заявления и инициативы народных избранников с указанием имен авторов и фракционной принадлежностью.
Обновлено в 07:30
Политика

Климкин: Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В центре Челябинска разбилась маршрутка, есть пострадавшие

Обновлено в 10:36
Здоровье

В детсадах Москвы выявили почти 60 случаев дизентерии

Роспотребнадзор подтвердил почти 60 случаев заболевания дизентерией в московских дошкольных образовательных учреждениях.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Обновлено в 09:49
Политика

Путин назначил Венедиктова заместителем секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.
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Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

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Происшествия

Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту»

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт», редакции и главному редактору Николаю Ульянову.
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Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в личном спринте, обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2017/2018, обладатель малого Хрустального глобуса в зачёте спринта сезонов 2016/2017 и 2017/2018, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона 2018/2019, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
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Сергей Александрович Устюгов
Российский лыжник
Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
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