Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламеРБК 14:10
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
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Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»
Московский Комсомолец14:18
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей
Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено в 11:04
Музыка
Лазарев выступил на Евровидении
Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Артист исполнил свою песню Scream.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Общество
Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы
Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено в 13:22
Музыка
Google предсказал победителей Евровидения-2019 на основе запросов
Примечательно, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м победителем стал участник, занявший в Google-рейтинге второе место.
Обновлено вчера в 15:19
Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Гаджеты
«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
1. 12 миллиардов рублей нашли в трех квартирах 17 мая «Росбалт» со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщил об изъятии рекордного количества «черной» наличности — суммы, эквивалентной 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Музыка
Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено в 09:59
Политика
Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов
Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Порошенко дал последние наставления Зеленскому
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Футбол
«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери.
Обновлено в 16:41
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать
Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2
Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25