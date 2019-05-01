Происшествия

Устроивший стрельбу в Шарлотте прежде не попадал в поле зрения полицииЭкономика сегодня вчера в 23:27

Шеф полиции города Шарлотт Джефф Бейкер сообщил, что задержанный по подозрению в стрельбе в Университете Северной Каролины прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Бейкер заявил об этом журналистам в ходе пресс-конференции, прямую трансляцию вел телеканал NBC News.
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Устроивший стрельбу в Шарлотте прежде не попадал в поле зрения полиции

Экономика сегоднявчера в 23:27

Стрелявший в Университете Северной Каролины не попадал ранее в поле зрения полиции

ТАССвчера в 22:38
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