Происшествия
Устроивший стрельбу в Шарлотте прежде не попадал в поле зрения полицииЭкономика сегодня вчера в 23:27
Шеф полиции города Шарлотт Джефф Бейкер сообщил, что задержанный по подозрению в стрельбе в Университете Северной Каролины прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Бейкер заявил об этом журналистам в ходе пресс-конференции, прямую трансляцию вел телеканал NBC News.
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Устроивший стрельбу в Шарлотте прежде не попадал в поле зрения полиции
Экономика сегоднявчера в 23:27
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