Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города. Об этом написал представитель пресс-службы городской полиции Эрик Грипп в Twitter.«Подозреваемый под стражей», — отметил Грипп и добавил, что спецназ продолжает операцию в доме.

В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе

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