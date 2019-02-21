Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полициюLenta.ru 02:51

Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми. До инцидента они неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием пресечь хулиганские выходки школьника.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил
 дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений) после избиения 12-летнего ученика одной из школ приморского города Большой Камень.
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Государство бессильно перед школьным хулиганом

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Кузнецова прокомментировала инцидент с самосудом в школе в Приморье

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Головой в унитаз: эксперт – о самосуде над школьником в Приморье

Владивосток-Новостивчера в 20:12

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Департамент образования и науки Приморья взял под особый контроль ситуацию в Большом Камне

Общественное телевидение Приморья03:18
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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Гроб с покойником принесли к зданию правительства в Самаре

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Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
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Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)

Обновлено в 11:45
Политика

Россия заблокировала рекомендацию ПА ОБСЕ о недопуске наблюдателей

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации, позволяющей странам отказывать в доступе на выборы наблюдателям из других государств под предлогом конфликта интересов.
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Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

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"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
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Общество

Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы

В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
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Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Обновлено в 13:50
Общество

В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос

Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
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Космос

NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
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Политика

На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США

Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Обновлено в 13:57
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:46
Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
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ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых

Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
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Общество

Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль

ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

Обновлено в 09:48
Политика

Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь

Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
Обновлено в 11:46
Автоспорт

Первые тесты Формулы-1: лучшее время у «Рено», но блистает «Феррари»

«Рено»: тёмная лошадка Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании.
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Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
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Музыка

Умер бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк

В США в возрасте 77 лет скончался бывший бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк, сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.
Обновлено в 14:04
Политика

Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
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Происшествия

Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука

Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.
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В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.
Обновлено в 11:41
Экономика

Многодетные семьи с ипотекой получат по 450 тысяч рублей

Обновлено вчера в 05:08
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