Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 лет до 21 года семерых сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), пытавшихся устроить крушение поезда "Сапсан" в 2017 году, передает из суда корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что 13 июля 2017 года осуждённые установили на железнодорожных путях специальную металлическую конструкцию.

Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии

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