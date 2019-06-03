Футбол
Устинов официально покинул «Рубин»ProstoProSport 09:49
«Рубин» объявил об уходе защитника Виталия Устинова. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба. Сегодня, 3 июня, у 28-летнего игрока истек срок трудового соглашения.
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Общество
Россия: переселенцы превратили Краснодар в мегаполис, но он оказался к этому не готов (Eurasianet, США) (EurasiaNet)
Город оказался не готов к такому росту: развитие инженерных коммуникаций не успевает за объемом вводимого жилья, объекты социальной инфраструктуры не справляются с обслуживанием жителей, дороги не выдерживают растущий поток транспорта.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Зеленский сделал заявление после убийства полицией 5-летнего ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с убийством пятилетнего мальчика полицейскими в Киевской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:40
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Экономика
ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний
ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО
Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 18:12
Общество
Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев
Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Дочь Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу «Голос» Диной Гариповой
Дочь Алсу сообщила о своих впечатлениях и призналась, что одним из самых ярких моментов стало приглашение от Дины Гариповой выступить вместе, исполнив на сцене композицию.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено в 17:37
Экономика
Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%
Инфляция в РФ прошла свой пик в марте на уровне 5,3% и сейчас начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:35
Футбол
Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»
Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Гаджеты
Apple отказалась от медиаплеера iTunes
Обновлено в 17:34
Финансы
Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Дочка Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована
Как сообщила 21-летняя Кайли Дженнер, ей пришлось пережить на днях настоящее потрясение.
Обновлено в 10:45
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31