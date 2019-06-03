Футбол

Устинов официально покинул «Рубин»ProstoProSport 09:49

«Рубин» объявил об уходе защитника Виталия Устинова. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба. Сегодня, 3 июня, у 28-летнего игрока истек срок трудового соглашения.
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Защитник казанского «Рубина» покинул клуб

Татар-информ10:22

«Рубин» объявил об уходе Устинова

Советский спорт09:09

Виталий Устинов покинул «Рубин»

Спорт-Экспресс08:15

Устинов покинул «Рубин» и продолжит карьеру в другом клубе

РИА Новости08:34

«Рубин» объявил об уходе Устинова

Чемпионат08:31

Защитник Устинов покинул «Рубин»

Матч ТВ08:37

«Рубин» расстался с защитником Устиновым

Sports.ru08:36
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Футбол

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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Наука

Микроботов научили доставлять стволовые клетки в мозг

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На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
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Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями

Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
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