Экономика

СаминвесторСаминвесторУставный капитал банка «ДОМ.РФ» дорос до 65 млрд рублей

27 августа 2019 года Центробанк РФ зарегистрировал отчёт о выпуске и размещении дополнительных акций ПАО Банк «ДОМ.РФ» (бывший «Российский Капитал») на 40 млрд рублей. В итоге уставный капитал банка дорос до 65 млрд рублей, что позволило ему войти в двадцатку крупнейших по этому показателю банков.
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Уставный капитал банка «ДОМ.РФ» дорос до 65 млрд рублей

Саминвестор02:30

Уставный капитал Банка ДОМ.РФ увеличился до 65 млрд рублей

Банки.рувчера в 07:07

Банк ДОМ.РФ вошел в двадцатку российских банков по объему капитала

Интерфаксвчера в 06:33

ЦБ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии банка «Дом.РФ» на 40 млрд рублей

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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