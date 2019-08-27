Экономика
Банки.руУставный капитал Банка ДОМ.РФ увеличился до 65 млрд рублей
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Спорт
Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
В начале августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил РИА Новости, что спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону уже подписали свои контракты с СБР, но теперь выражают недовольство условиями, а Александр Логинов отказался подписать такой договор.
РИА Новости 06:47
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Финансы
Компания Аветисяна пообещала влить в банк из дела Калви 2 млрд руб
Риск списания субордов банка возник в июне, после того как "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня).
РБК 10:09
Политика
Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.
RT на русском 10:31
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Политика
ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия подтвердил наличие ошибки, сделанной при подведении итогов первого тура выборов президента республики.
РБК 11:00
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.
Вечерняя Москва 08:02
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Здоровье
У девушки остановилось сердце после укуса комара
Из-за заражения у Ким начался сепсис, во время операции у нее остановилось сердце на 3 минуты, после чего она провела в коме 5 дней.
Мосмонитор 10:49
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Хоккей
«Ак Барс» представил обновленную форму на сезон
Спорт БИЗНЕС Online 10:37
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Культура
Журналиста вызвали на допрос из-за сравнения Усса с Гитлером
Красноярского журналиста Дмитрия Полушина вызвали на допрос в краевое Следственное управление из-за сравнения губернатора региона Александра Усса с нацистским лидером Адольфом Гитлером, написал сам журналист в Facebook.
Sibnet Новости 05:41
Общество
Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Экономика
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
РБК 08:51
Происшествия
Хабаровские власти объяснили, почему чиновник убрал с дороги радар
Переносной радар для фиксации скорости машин на дорогах был установлен у села Дружба под Хабаровском незаконно, его изъяли после вмешательства в ситуацию первого зампреда правительства региона Владимира Хлапова, сообщил журналистам министр транспорта Валерий Немытов.
РИА Новости 10:50
Кино
Назван актерский состав нового фильма по вселенной Mortal Kombat
Стало известно, какими актерами пополнятся съемки фильма "Смертельная битва" по мотивам серии игр Mortal Kombat.
VSE42 Новости 05:59
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Космос
Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета
Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.
Ruposters.ru 05:33
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14