Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства ЗахарченкоРИА Новости 05:43

Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
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Глава ДНР сообщил о задержании группы, причастной к убийству Захарченко

РИА Новости06:04

Пушилин: среди заказчиков убийства Захарченко есть граждане Украины и других стран

Коммерсантъ05:52

В ДНР заявили, что среди заказчиков убийства Захарченко есть иностранцы

RT на русском06:42

Установлены заказчики и исполнители убийства главы ДНР Захарченко

URA.Ru05:39

Установлены заказчики убийства Александра Захарченко

Газета.Ru05:27

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

РБК06:15

Глава ДНР сообщил об установлении заказчиков убийства Захарченко

Говорит Москва05:46
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Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ивана Краско сообщила о беременности

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

«Поделом тебе, дочка буржуев»: Микелла Абрамова стала народным изгоем

Дочка певицы, которую и до аннулирования результатов травили в Сети, стала настоящим народным изгоем.
Обновлено в 05:00
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД

Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Обновлено в 06:58
Хоккей

«Сибирь» обменяла Воробья в «Автомобилист» на Торченюка

«Сибирь» обменяла защитника Павла Воробья в «Автомобилист» на нападающего Александра Торченюка, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:54
Политика

Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Авто

Volvo сделает совсем небольшой кроссовер

Пока что самой маленькой моделью шведской компании является кроссовер XC40.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Финансы

Центробанк рассказал, что будет с курсом доллара на выходных

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 18 мая.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца

Обновлено в 05:42
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва

Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Авто

Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara

Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.
Обновлено в 05:36
Убийство главы ДНР Александра ЗахарченкоБольше новостей по теме
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