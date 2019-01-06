Политика
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru10:58
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Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Болтон назвал гибким график вывода американских войск из Сирии
График вывода войск США из Сирии является гибким и зависит от полной ликвидации ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) на территории страны и безопасности курдов, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 09:25
Политика
В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США
Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Обновлено в 07:48
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика
Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Политика
В Совфеде прокомментировали новые данные об отравлении Скрипалей
Согласно опубликованным сведениям, британский проект привлекал к своей работе специалистов по химоружию и контактировал с соседом Сергея Скрипаля Пабло Миллером.
Обновлено в 16:08
Политика
МИД Венесуэлы обвинил США в попытке переворота
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства", - говорится в заявлении.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 12:58
Политика
В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика
Эрдоган планирует посетить Россию в январе
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Политика
В России появится новая система контроля качества бензина
В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Политика
Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью "Би-би-си" заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
Обновлено в 06:45