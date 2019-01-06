Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Установлены все детали покушения на Скрипаля

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