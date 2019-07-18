Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под ТверьюИзвестия 04:59
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области. Как сообщили в компании в четверг, 18 июля, инцидент произошел из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов станции.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала
В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека вынес решение об отказе нынешним владельцам телекомпании «Рустави 2», которые в суде пытались оспорить возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев — Кибару Халваши.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Политика
Неверов ответил на предложение Володина изменить Конституцию
Из статьи спикера Государственной думы Вячеслава Володина об изменении Конституции не следует, что в России необходимо поменять форму правления, нынешняя форма эффективна, заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»
Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Росконтроль назвал марки худшей творожной массы
Специалисты Росконтроля назвали бренды самой опасной для здоровья творожной массы на отечественном рынке.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Кино
Кирилл Серебренников стал почетным доктором французского университета
Российскому режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову присвоили звание почетного доктора французского Университета Париж – Нантер.
Обновлено в 02:54
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37