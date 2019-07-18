Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварииРоссийская газета 02:11
Первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети из-за аварии трансформатора, сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома". Нештатная ситуация произошла в 5.05.
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Обновлено в 07:40
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
На Кубани задержан член банды «краснодарских стрелков»
В сентябре 2017 года появилась информация о том, что в деле "краснодарских стрелков" замешан сотрудник полиции — бывший участковый из Новороссийска Александр Муковоз.
Обновлено в 08:30
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве
Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.
Обновлено в 07:26
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Названы самые популярные иномарки российской сборки
Обновлено вчера в 11:35
Энергетика
Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензин
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
Политика
Песков назвал первый шаг для диалога между РФ и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Футбол
«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31