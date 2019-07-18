Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварииРоссийская газета 02:11

Первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети из-за аварии трансформатора, сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома". Нештатная ситуация произошла в 5.05.
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