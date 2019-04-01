Установлены личности всех жертв катастрофы самолета ФилевойМосковский Комсомолец 02:42

Пилот Андрей Дикун управлял бизнес-джетом авиакомпании "Глобус", на котором под Франкфуртом разбилась председатель совета директоров S7, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Источник сообщил, что установлены имена всех погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Epic LT. Помимо совладелицы S7 Натальи Филевой погибли пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев.

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